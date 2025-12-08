İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Digər ölkələr
    • 08 dekabr, 2025
    • 09:24
    İndoneziyada daşqın qurbanlarının sayı 950-yə çatıb

    İndoneziyanın Sumatra adasında daşqınlar və torpaq sürüşmələri nəticəsində 950 nəfər ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İndoneziyanın Fəlakətlərin İdarəedilməsi üzrə Milli Agentliyi məlumat yayıb.

    Eyni zamanda, 274 nəfər itkin düşüb.

    Məlumata görə, təbii fəlakət nəticəsində təxminən 5 min nəfər xəsarət alıb.

    Число жертв наводнений в Индонезии достигло 950 человек

