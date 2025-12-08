İndoneziyada daşqın qurbanlarının sayı 950-yə çatıb
Digər ölkələr
- 08 dekabr, 2025
- 09:24
İndoneziyanın Sumatra adasında daşqınlar və torpaq sürüşmələri nəticəsində 950 nəfər ölüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İndoneziyanın Fəlakətlərin İdarəedilməsi üzrə Milli Agentliyi məlumat yayıb.
Eyni zamanda, 274 nəfər itkin düşüb.
Məlumata görə, təbii fəlakət nəticəsində təxminən 5 min nəfər xəsarət alıb.
