Пезешкиан посетит с официальным визитом Казахстан

Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан посетит c официальным визитом Казахстан.

Как сообщает Report со ссылкой на Акорду, визит Пезешкиана состоится 10-11 декабря.

"В рамках визита запланировано проведение переговоров на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены вопросы дальнейшего укрепления казахско-иранского сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах", - говорится в сообщении пресс-службы главы Казахстана.