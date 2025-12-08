Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Пезешкиан посетит с официальным визитом Казахстан

    В регионе
    • 08 декабря, 2025
    • 09:29
    Пезешкиан посетит с официальным визитом Казахстан

    Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан посетит c официальным визитом Казахстан.

    Как сообщает Report со ссылкой на Акорду, визит Пезешкиана состоится 10-11 декабря.

    "В рамках визита запланировано проведение переговоров на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены вопросы дальнейшего укрепления казахско-иранского сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах", - говорится в сообщении пресс-службы главы Казахстана.

    Иран Казахстан Масуд Пезешкиан Касым-Жомарт Токаев Акорда
    Pezeşkian Qazaxıstana rəsmi səfər edəcək
    Pezeshkian to pay official visit to Kazakhstan
    Лента новостей