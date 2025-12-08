Пезешкиан посетит с официальным визитом Казахстан
В регионе
- 08 декабря, 2025
- 09:29
Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан посетит c официальным визитом Казахстан.
Как сообщает Report со ссылкой на Акорду, визит Пезешкиана состоится 10-11 декабря.
"В рамках визита запланировано проведение переговоров на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены вопросы дальнейшего укрепления казахско-иранского сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах", - говорится в сообщении пресс-службы главы Казахстана.
Последние новости
10:18
Азербайджанские бизнесмены в начале 2026 года могут посетить ДагестанБизнес
10:14
Состоится собрание акционеров Yelo BankФинансы
10:00
Золото подешевело в ожидании решений ФРС СШАФинансы
09:54
Арагчи: Право Ирана на обогащение урана - важный пункт разногласий в переговорах с СШАВ регионе
09:49
В Пирекешкюле и Агдере будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасыАрмия
09:48
Фото
В Баку открылся форум "Таможня-Бизнес"Бизнес
09:47
Сотрудники МЧС спасли застрявшего на заснеженной дороге в Хыналыге туриста из ВенгрииПроисшествия
09:37
Определены номинанты NETTY2025ИКТ
09:32