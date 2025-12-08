İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Pezeşkian Qazaxıstana rəsmi səfər edəcək

    Region
    • 08 dekabr, 2025
    • 09:40
    Pezeşkian Qazaxıstana rəsmi səfər edəcək

    İran İslam Respublikasının Prezidenti Məsud Pezeşkian Qazaxıstana rəsmi səfər edəcək.

    "Report"un Akordaya istinadən verdiyi məlumata görə, Pezeşkianın səfəri 10-11 dekabr tarixlərində baş tutacaq.

    "Səfər çərçivəsində yüksək səviyyəli danışıqların keçirilməsi planlaşdırılır. Bu zaman ticari-iqtisadi, nəqliyyat-logistika və mədəni-humanitar sahələrdə Qazaxıstan-İran əməkdaşlığının daha da gücləndirilməsinə dair məsələlər müzakirə ediləcək", - Qazaxıstan dövlət başçısının mətbuat xidmətinin məlumatında bildirilib.

    İran Məsud Pezeşkian Qazaxıstan səfər
    Пезешкиан посетит с официальным визитом Казахстан
    Pezeshkian to pay official visit to Kazakhstan

