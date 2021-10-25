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Эрдоган: Турция расценивает заявление послов 10 стран в качестве отступления

Эрдоган: Турция расценивает заявление послов 10 стран в качестве отступления Турция расценивает сделанное в понедельник заявление послов 10 стран, включая США и Канаду, о том, что они намерены уважать законы республики, в качестве отступления.
В регионе
25 октября 2021 г. 20:55
Эрдоган: Турция расценивает заявление послов 10 стран в качестве отступления
Реджеп Тайип Эрдоган

Турция расценивает сделанное в понедельник заявление послов 10 стран, включая США и Канаду, о том, что они намерены уважать законы республики, в качестве отступления.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре по итогам заседания кабинета министров.

"Правосудие в Турции не будет слушать чьи-либо приказы. Заявления группы послов были направлены непосредственно против нашей страны и нашего суверенитета. Никто не сможет оставаться в Турции, если эта персона не будет проявлять уважение к нашей стране. Их новое заявление показывает, что они сделали шаг назад. Теперь они будут осторожнее в заявлениях", - отметил турецкий лидер.

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