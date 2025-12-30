Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Эрдоган: Турция продолжит поддерживать суверенитет Сомали

    В регионе
    • 30 декабря, 2025
    • 20:05
    Эрдоган: Турция продолжит поддерживать суверенитет Сомали

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил поддержку суверенитета Сомали.

    Как сообщает Report, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с сомалийским коллегой Хасаном Шейхом Махмудом после двусторонней встречи. Трансляция велась на аккаунте президента Турции в соцсети X.

    Эрдоган заявил, что в 2026 году будет отмечаться 60-летие дипломатических отношений между Турцией и Сомали.

    По его словам, Анкара продолжит поддерживать суверенитет и безопасность Сомали.

    "В 2011 году мы начали гуманитарную программу в Сомали в связи с засухой", - напомнил он.

    Эрдоган заявил, что вопреки провокациям деструктивных сил ситуация в Сомали с точки зрения безопасности нормализовалась.

    Ərdoğan: Türkiyə Somalinin suverenliyi və təhlükəsizliyini bundan sonra da dəstəkləyəcək
    Türkiye reaffirms support for Somalia's sovereignty and security

