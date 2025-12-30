Эрдоган: Турция продолжит поддерживать суверенитет Сомали
- 30 декабря, 2025
- 20:05
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил поддержку суверенитета Сомали.
Как сообщает Report, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с сомалийским коллегой Хасаном Шейхом Махмудом после двусторонней встречи. Трансляция велась на аккаунте президента Турции в соцсети X.
Эрдоган заявил, что в 2026 году будет отмечаться 60-летие дипломатических отношений между Турцией и Сомали.
По его словам, Анкара продолжит поддерживать суверенитет и безопасность Сомали.
"В 2011 году мы начали гуманитарную программу в Сомали в связи с засухой", - напомнил он.
Эрдоган заявил, что вопреки провокациям деструктивных сил ситуация в Сомали с точки зрения безопасности нормализовалась.
