Эрдоган: Турция продолжит поддерживать суверенитет Сомали

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил поддержку суверенитета Сомали.

Как сообщает Report, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с сомалийским коллегой Хасаном Шейхом Махмудом после двусторонней встречи. Трансляция велась на аккаунте президента Турции в соцсети X.

Эрдоган заявил, что в 2026 году будет отмечаться 60-летие дипломатических отношений между Турцией и Сомали.

По его словам, Анкара продолжит поддерживать суверенитет и безопасность Сомали.

"В 2011 году мы начали гуманитарную программу в Сомали в связи с засухой", - напомнил он.

Эрдоган заявил, что вопреки провокациям деструктивных сил ситуация в Сомали с точки зрения безопасности нормализовалась.