Посольство США в Баку сообщило о процедуре выдачи виз для обладателей билетов на матчи ЧМ по футболу

Посольство США в Азербайджане будет осуществлять приоритетные записи на собеседование для получения виз со стороны лиц, имеющих билеты на Чемпионат мира по футболу 2026 года.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице посольства в соцсети "Х".

"Для обладателей билетов, которые будут путешествовать в США в этом году, чтобы посмотреть матчи ЧМ-2026, у нас отличные новости: мы предоставляем возможность приоритетной записи на собеседование для получения визы в США! Если вы приобрели билет непосредственно у FIFA, вы можете присоединиться к программе FIFA PASS прямо сейчас", - говорится в сообщении посольства.

Отметим, что ЧМ по футболу пройдет в июне-июле 2026 года в 16 городах США, Мексики и Канады. При этом большинство матчей будут сыграны в Соединенных Штатах.