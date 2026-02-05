Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Фариз Исмаилзаде: Адаптация к новым условиям поможет молодежи быть успешными

    Внешняя политика
    • 05 февраля, 2026
    • 14:31
    Фариз Исмаилзаде: Адаптация к новым условиям поможет молодежи быть успешными

    Адаптация к новым условиям и способность использовать технологии помогут молодежи быть конкурентоспособными и успешными как в обществе, так и в профессиональной сфере.

    Как сообщает Report, об этом сказал депутат Милли Меджлиса и проректор Университета ADA Фариз Исмаилзаде на панельной дискуссии в рамках "Молодежной недели Движения неприсоединения" в Баку.

    Он подчеркнул, что в XXI веке важно не столько запоминать информацию, сколько уметь применять знания для решения практических задач, а также для развития общества и государства:

    "Когда я встречаюсь с молодыми людьми, я всегда говорю им: образование - это сила. Сила образования, научных исследований и общественной активности приведет вас к успеху".

    Депутат подчеркнул, что потенциал и ресурсы молодого поколения являются важнейшим фактором достижений Азербайджана, включая восстановление территориальной целостности и устойчивое экономическое развитие.

    "Если бы у нас не было талантливых специалистов и профессионалов, мы не смогли бы добиться таких побед", - заключил он.

