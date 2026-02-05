Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Участник ходжалинского геноцида Мадат Бабаян приговорен к 19 годам лишения свободы

    Внутренняя политика
    • 05 февраля, 2026
    • 14:15
    Участник ходжалинского геноцида Мадат Бабаян приговорен к 19 годам лишения свободы

    В Бакинском военном суде на процессе над гражданами Армении, обвиняемыми в военных преступлениях против Азербайджана, судьи оглашают приговор.

    Как сообщает Report, на суде отмечено, что несмотря на то, что обвиняемый Мадат Бабаян привлечен к ответственности за преступления, за которые предусмотрено пожизненное лишение свободы, и эти обвинения были подтверждены в ходе судебного следствия, в связи с достижением им 65-летнего возраста до вынесения окончательного приговора ему не может быть назначено пожизненное лишение свободы в соответствии с требованиями Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

    Согласно приговору, обвиняемый Мадат Бабаян окончательно приговорен к наказанию в виде лишения свободы сроком на 19 лет.

    Напомним, что государственные обвинители требовали для Бабаяна 20 лет заключения.

    Суд над гражданами Армении, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении; военных преступлениях, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях, продолжается оглашением приговора.

    Отметим, что М.Бабаян добровольно присоединился к вооруженным формированиям сепаратистского режима в Карабахе.

    Xocalı soyqırımında iştirakını etiraf edən Madat Babayan 19 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunub
    Madat Babayan sentenced to 19 years in prison
