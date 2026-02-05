Симонян: Ереван не считают нужным выходить из ЕАЭС

Армения не видит необходимости в выходе из Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Как передает Report, об этом заявил председатель Национального собрания Армении Ален Симонян на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.

В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия периодически слышит странные высказывания о "мифических атаках с севера" против Армении.

"Нам немного странно слышать периодические высказывания о том, что какие-то мифические атаки с севера готовятся против Армении, об экзистенциальной угрозе со стороны ОДКБ", - сказал он.

По словам Лаврова, "в этом же ряду стоят попытки поставить под сомнение общую историю России и Армении в советский период, включая Великую Отечественную войну".

