    Другие страны
    • 05 февраля, 2026
    • 14:26
    Симонян: Ереван не считают нужным выходить из ЕАЭС

    Армения не видит необходимости в выходе из Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

    Как передает Report, об этом заявил председатель Национального собрания Армении Ален Симонян на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.

    В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия периодически слышит странные высказывания о "мифических атаках с севера" против Армении.

    "Нам немного странно слышать периодические высказывания о том, что какие-то мифические атаки с севера готовятся против Армении, об экзистенциальной угрозе со стороны ОДКБ", - сказал он.

    По словам Лаврова, "в этом же ряду стоят попытки поставить под сомнение общую историю России и Армении в советский период, включая Великую Отечественную войну".

    Новость дополняется

    Simonyan: İrəvan Avrasiya İqtisadi İttifaqından çıxmağı zəruri hesab etmir
