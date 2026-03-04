Президент Турции прокомментировал нейтрализацию выпущенной из Ирана ракеты

Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал нейтрализацию баллистической ракеты, запущенной из Ирана, в воздушном пространстве Турции.

    Как сообщает Report, президент Турции заявил об этом на ифтаре с военнослужащими.

    По его словам, Турция работает с союзниками по НАТО над принятием всех необходимых мер в связи с данным инцидентом:

    "В то время, когда наш регион переживает трудные дни, мы ни в коем случае не оставляем дело на волю случая. Как и в сегодняшнем инциденте, мы проводим тесные консультации с нашими союзниками по НАТО, принимаем все необходимые меры и незамедлительно осуществляем требуемое вмешательство".

    Напомним, что баллистическая ракета, запущенная из Ирана и пересёкшая воздушное пространство Ирака и Сирии, после обнаружения её направления в воздушное пространство Турции была нейтрализована средствами противовоздушной и противоракетной обороны НАТО в Восточном Средиземноморье.

    Ərdoğan İrandan atılan raketin Türkiyə hava məkanında zərərsizləşdirilməsinə münasibət bildirib
