Президент Турции прокомментировал нейтрализацию выпущенной из Ирана ракеты

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал нейтрализацию баллистической ракеты, запущенной из Ирана, в воздушном пространстве Турции.

Как сообщает Report, президент Турции заявил об этом на ифтаре с военнослужащими.

По его словам, Турция работает с союзниками по НАТО над принятием всех необходимых мер в связи с данным инцидентом:

"В то время, когда наш регион переживает трудные дни, мы ни в коем случае не оставляем дело на волю случая. Как и в сегодняшнем инциденте, мы проводим тесные консультации с нашими союзниками по НАТО, принимаем все необходимые меры и незамедлительно осуществляем требуемое вмешательство".

Напомним, что баллистическая ракета, запущенная из Ирана и пересёкшая воздушное пространство Ирака и Сирии, после обнаружения её направления в воздушное пространство Турции была нейтрализована средствами противовоздушной и противоракетной обороны НАТО в Восточном Средиземноморье.