Эрдоган: Турция, Азербайджан и Пакистан расширяют сотрудничество

Трехстороннее сотрудничество Турции с Пакистаном и Азербайджаном стремительно развивается.

Трехстороннее сотрудничество Турции с Пакистаном и Азербайджаном стремительно развивается.

Как передает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с премьером Пакистана Шахбазом Шарифом, находящимся с визитом в Турции.

Комментируя итоги переговоров он сообщил, что лидеры Турции и Пакистана обсудили двустороннее сотрудничество.

По словам президента, стороны также обменялись мнениями по важным региональным и международным вопросам общей повестки дня.

Шахбаз Шариф в свою очередь предложил продлить Китайско-Пакистанский экономический коридор посредством присоединения к нему Турции.

Премьер подчеркнул, что это откроет для сторон "прекрасные возможности".