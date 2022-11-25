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Эрдоган: Турция, Азербайджан и Пакистан расширяют сотрудничество

Эрдоган: Турция, Азербайджан и Пакистан расширяют сотрудничество Трехстороннее сотрудничество Турции с Пакистаном и Азербайджаном стремительно развивается.
В регионе
25 ноября 2022 г. 21:46
Эрдоган: Турция, Азербайджан и Пакистан расширяют сотрудничество

Трехстороннее сотрудничество Турции с Пакистаном и Азербайджаном стремительно развивается.

Как передает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с премьером Пакистана Шахбазом Шарифом, находящимся с визитом в Турции.

Комментируя итоги переговоров он сообщил, что лидеры Турции и Пакистана обсудили двустороннее сотрудничество.

По словам президента, стороны также обменялись мнениями по важным региональным и международным вопросам общей повестки дня.

Шахбаз Шариф в свою очередь предложил продлить Китайско-Пакистанский экономический коридор посредством присоединения к нему Турции.

Премьер подчеркнул, что это откроет для сторон "прекрасные возможности".

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