Эрдоган: Турция, Азербайджан и Пакистан расширяют сотрудничество

Трехстороннее сотрудничество Турции с Пакистаном и Азербайджаном стремительно развивается.
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Комментируя итоги переговоров он сообщил, что лидеры Турции и Пакистана обсудили двустороннее сотрудничество.
По словам президента, стороны также обменялись мнениями по важным региональным и международным вопросам общей повестки дня.
Шахбаз Шариф в свою очередь предложил продлить Китайско-Пакистанский экономический коридор посредством присоединения к нему Турции.
Премьер подчеркнул, что это откроет для сторон "прекрасные возможности".