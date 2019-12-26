Эрдоган: Террористы не покинули приграничную территорию

"В результате антитеррористической операции "Источник мира" мы превратили территорию между Расулайном и Тель Абьядом в зону безопасноти".

Как сообщает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал на расширенном собрании председателей провинциальных подразделений правящей Партии справедливости и развития.

"В результате операции "Источник мира" в Сирии мы превратили в зону безопасности территорию в 8200 километров. Страны, с которыми мы вели обсуждения, давали нам обещания. Однако они не исполнили обязательств по выводу боевиков из зоны безопасности глубиной в 32 км вдоль турецко-сирийской границы. Сепаратистская террористическая группировка PKK/YPG-PYD препятствует миру и стабильности в регионе. Чтобы начать строительство запланированных в регионе жилых массивов необходимо обеспечить сохранение там безопасности и мира", - подчеркнул президент Турции.