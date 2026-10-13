В Баку на некоторых улицах и проспектах затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) МВД Азербайджана распространил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Сабунчу-Забратское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";

2. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";

3. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

4. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

5. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

6. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

7. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

8. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

9. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

10. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

11. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

12. Проспект Бабека, в направлении центра;

13. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра.