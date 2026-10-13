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    В Баку на некоторых улицах и проспектах затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    • 13 октября, 2026
    • 08:15
    В Баку на некоторых улицах и проспектах затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) МВД Азербайджана распространил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Сабунчу-Забратское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";

    2. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";

    3. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    4. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

    5. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    6. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    7. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

    8. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

    9. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

    10. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

    11. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

    12. Проспект Бабека, в направлении центра;

    13. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра.

    Ситуация на дорогах Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ)
    Фото
    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb
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