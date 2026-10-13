В Ясамальском и Хатаинском районах Баку будут локальные перебои со светом
Энергетика
- 13 октября, 2026
- 07:59
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В Ясамальском и Хатаинском районах Баку сегодня возникнут локальные перебои в подаче электроэнергии.
Об этом Report сообщает со ссылкой на ОАО "Азеришыг".
Согласно информации, ограничения введут на время ремонтных работ.
На Ясамале отключения будут в силе с 10:00 до 13:00 на улицах Аббаса Мирзы Шарифзаде, Эльдара Агаева, Мехмана Буниятзаде, Мухаммеда Хиябани, Рахиба Тагиева и Васифа Алиева.
В Хатаинском районе света с 09:30 до 13:00 не будет на улицах Джаваншира, Джорат, Худу Мамедова, Ильхама Мамедова, Ахмедлинской дороге, 8-й и 9-й кольцевых.
"После завершения плановых работ абоненты на этих территориях будут обеспечены более качественной и стабильной электроэнергией", - говорится в сообщении.
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