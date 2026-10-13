АБР выделил свыше $300 млн кредита на модернизацию бакинского метро

Азиатский банк развития (АБР) одобрил выделение кредита в размере 302,38 миллиона долларов США на модернизацию системы сигнализаций и цифровизацию операций Бакинского метрополитена.

Как сообщает Report со ссылкой на АБР, это финансирование будет способствовать повышению безопасности, надежности и эффективности услуг метро в Баку, а также обеспечению эффективного функционирования расширяющейся сети метрополитена.

Общая стоимость проекта составляет около $515,07 млн. Ожидается, что Азиатский банк инфраструктурных инвестиций осуществит совместное финансирование данного проекта в объеме $79,98 млн, а правительство Азербайджана выделит финансирование в объеме $132,71 млн.

Проект является частью программы расширения Бакинского метрополитена стоимостью $2,6 млрд, реализуемой правительством Азербайджана. В рамках программы предусмотрено строительство 9 станций, 2 депо и 20 километров новых тоннелей, приобретение дополнительных 300 вагонов метро, а также модернизация операционных систем метрополитена. Посредством проекта планируется расширение зоны охвата и пропускной способности услуг метро, а также снижение транспортной загруженности в Баку и прилегающих территориях.

"Этот проект является важным этапом в превращении Бакинского метрополитена посредством цифровых технологий в систему городского транспорта, отвечающую требованиям будущего. Передовая сигнализационная технология и интегрированные цифровые операционные системы сделают услуги более безопасными и надежными, одновременно заложив основу для эффективного функционирования стремительно расширяющейся сети метро Баку", - заявила директор АБР по Азербайджану Сунния Дуррани-Джамал.

Бакинский метрополитен, управляемый государственным закрытым акционерным обществом (ЗАО) "Бакинский метрополитен", является важной частью системы общественного транспорта азербайджанской столицы. Метрополитен обслуживает 27 станций вдоль железнодорожной линии протяженностью около 41 километра, и в 2025 году посредством метро было перевезено около 220,4 миллиона пассажиров.

Проект модернизации сигнализационной системы и цифровизации операций Бакинского метрополитена предусматривает замену существующей сигнализационной системы на основе современной технологии управления поездами, а также совершенствование центра управления операциями. Посредством этих инвестиций ожидается сокращение интервалов движения поездов в часы пик, а также сведение к минимуму операционных инцидентов, которые могут вызвать перебои в обслуживании и повлиять на безопасность пассажиров.

Помимо модернизации сигнализационной системы, проект предусматривает внедрение интегрированных цифровых систем для корпоративной деятельности, управления активами, кибербезопасности, информирования пассажиров и управления пассажиропотоком. Эти системы будут поддерживаться обновленными центрами обработки данных и защищенной сетевой инфраструктурой. Инвестиции позволят ЗАО "Бакинский метрополитен" более эффективно использовать операционные и корпоративные данные, совершенствовать процессы технического обслуживания и принятия решений, а также повысить энергоэффективность.

Кроме того, проект укрепит институциональный потенциал и цифровые возможности ЗАО "Бакинский метрополитен" посредством технического обучения и развития кадрового потенциала. Данный проект будет содействовать более широкому представительству женщин на технических и цифровых должностях посредством мероприятий по набору персонала, обучению, сертификации и карьерному развитию.