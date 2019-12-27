Эрдоган сел за руль первого турецкого электромобиля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в презентации первого турецкого электрокроссовера в городе Гебзе провинции Бурса на северо-западе Турции и сел за его руль, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня для нашей страны исторический день. Наша мечта превращается в реальность. Долгие десятилетия мы не выпускали собственный автомобиль. Более 100 турецких инженеров работали над проектом, используя отечественные технологии. В районе города Гемлик провинции Бурса будет создан новый завод", - заявил Эрдоган, выступая на церемонии презентации электрокара.

По его словам, к 2022 году по всей Турции будет готова инфраструктура станций для подзарядки аккумуляторов электрокаров.

"Продажи могут стартовать до 2022 года. Это полностью отечественная разработка, никаких иностранных лицензий нет. Это будет автомобиль, который не будет причинять никакого вреда окружающей среде", - сказал турецкий лидер.