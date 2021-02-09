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Турция планирует отправить ракету на Луну к 2023 году

Турция планирует отправить ракету на Луну к 2023 году Турция планирует запустить к 2023 году в космос ракету, которая достигнет Луны
В регионе
9 февраля 2021 г. 22:17
Турция планирует отправить ракету на Луну к 2023 году
Реджеп Тайип Эрдоган

Турция планирует к концу 2023 года запустить в космос ракету, которая приземлится на Луне.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии презентации Национальной космической программы.

“Турция открывает дверь в "космическое путешествие" своей цивилизации, которая веками была пионером справедливости, нравственности и мира во всем мире”, - заявил глава государства.

Он также заявил, что в рамках Национальной космической программы Турция планирует отправить своего гражданина в космос.

Турецкий лидер выразил надежду, что “дорожная карта Национальной космической программы, которая выведет страну в высшую лигу глобальной космической гонки, будет успешно реализована”.

По словам президента, процесс интеграции Imece, первого турецкого спутника дистанционного зондирования Земли, завершен, его испытания продолжаются.

Он заверил, что Турция обеспечит полную безопасность информации, полученной со спутников с помощью программного обеспечения турецких инженеров.

Президент Эрдоган добавил, что Турция продолжает работы по планированию спутника GÖKTÜRK-3, который сможет получать изображения с высоким разрешением при любых погодных условиях, независимо от времени суток.

Он констатировал, что за последние 18 лет Турция выделила 2,1 миллиарда лир на 56 проектов, связанных со спутниками, космосом, системами запуска и космическим оборудованием.

Также глава государства сообщил о намерении властей объединить производство спутников в рамках единой отечественной компании.

“Турция, в рамках Национальной космической программы, намерена повысить свою конкурентоспособность в космосе за счет инвестиций в "космическую метеорологию",-заявил турецкий лидер.

Он также заявил о намерении страны расширить свои возможности в сфере астрономических наблюдений за космическими объектами с Земли.

В качестве целей Национальной космической программе президент Эрдоган назвал создание товарного знака, способного конкурировать на мировой арене в области разработки спутников нового поколения.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: Türkiyə 2023-cü ildə Aya kosmik raket göndərəcək

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