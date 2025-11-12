Эрдоган и Кавелашвили обсудили ход спасательных работ на месте авиакатастрофы
В регионе
- 12 ноября, 2025
- 20:52
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Грузии Михаилом Кавелашвили.
Как передает Report, об этом сообщило Управление по коммуникациям Администрации президента Турции.
Стороны обсудили ход поисково-спасательных работ на месте крушения военно-транспортного самолета ВВС Турции в Грузии.
Кавелашвили выразил соболезнования Эрдогану в связи с гибелью военнослужащих, находившихся на борту воздушного судна.
Президент Турции выразил благодарность за соболезнования и поддержку.
Отметим, что 11 ноября самолет C-130, направлявшийся в Турцию из Азербайджана, потерпел крушение на территории Грузии. Все 20 военнослужащих, находившихся на борту судна, погибли.
