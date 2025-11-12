Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    В регионе
    • 12 ноября, 2025
    • 20:52
    Эрдоган и Кавелашвили обсудили ход спасательных работ на месте авиакатастрофы

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Грузии Михаилом Кавелашвили.

    Как передает Report, об этом сообщило Управление по коммуникациям Администрации президента Турции.

    Стороны обсудили ход поисково-спасательных работ на месте крушения военно-транспортного самолета ВВС Турции в Грузии.

    Кавелашвили выразил соболезнования Эрдогану в связи с гибелью военнослужащих, находившихся на борту воздушного судна.

    Президент Турции выразил благодарность за соболезнования и поддержку.

    Отметим, что 11 ноября самолет C-130, направлявшийся в Турцию из Азербайджана, потерпел крушение на территории Грузии. Все 20 военнослужащих, находившихся на борту судна, погибли.

    президент Турции президент Грузии Эрдоган крушение самолета Михаил Кавелашвили
    Türkiyə və Gürcüstan prezidentləri təyyarə qəzası ilə bağlı son durumu müzakirə ediblər
    Erdoğan, Georgian president discuss military plane crash in phone call

