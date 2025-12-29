Начались двусторонние переговоры Трампа и Нетаньяху во Флориде
Другие
- 29 декабря, 2025
- 23:58
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после брифинга для прессы начали двустороннюю встречу в резиденции американского лидера Мар-а-Лаго в Палм-Бич (штат Флорида).
Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом сообщили в канцелярии израильского премьера.
"Трамп и Нетаньяху начинают встречу на курорте Мар-а-Лаго в сопровождении высокопоставленных чиновников и советников", - говорится в сообщении.
Последние новости
23:58
Начались двусторонние переговоры Трампа и Нетаньяху во ФлоридеДругие
23:45
Пезешкиан прокомментировал сложную экономическую ситуацию в ИранеВ регионе
23:28
Трамп: ХАМАС должен быть разоружен для скорейшей нормализации в ГазеДругие страны
23:28
Фото
Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева приняли участие в праздничном торжестве, организованном для детей, нуждающихся в особой заботеВнутренняя политика
23:19
Евросоюз поддержал итоги выборов в КосовоДругие страны
23:06
Трамп: Размещение турецких войск в Газе было бы хорошим решениемДругие страны
22:56
Видео
Президент Азербайджана поделился кадрами с посещения "Baku White City"Внутренняя политика
22:44
Трамп назвал телефонный разговор с Путиным очень продуктивным - ОБНОВЛЕНО-3В регионе
22:35