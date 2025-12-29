Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Начались двусторонние переговоры Трампа и Нетаньяху во Флориде

    Другие
    • 29 декабря, 2025
    • 23:58
    Начались двусторонние переговоры Трампа и Нетаньяху во Флориде

    Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после брифинга для прессы начали двустороннюю встречу в резиденции американского лидера Мар-а-Лаго в Палм-Бич (штат Флорида).

    Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом сообщили в канцелярии израильского премьера.

    "Трамп и Нетаньяху начинают встречу на курорте Мар-а-Лаго в сопровождении высокопоставленных чиновников и советников", - говорится в сообщении.

    Дональд Трамп Биньямин Нетаньяху Флорида переговоры
    Floridada Tramp və Netanyahu arasında görüş başlayıb

    Последние новости

    23:58

    Начались двусторонние переговоры Трампа и Нетаньяху во Флориде

    Другие
    23:45

    Пезешкиан прокомментировал сложную экономическую ситуацию в Иране

    В регионе
    23:28

    Трамп: ХАМАС должен быть разоружен для скорейшей нормализации в Газе

    Другие страны
    23:28
    Фото

    Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева приняли участие в праздничном торжестве, организованном для детей, нуждающихся в особой заботе

    Внутренняя политика
    23:19

    Евросоюз поддержал итоги выборов в Косово

    Другие страны
    23:06

    Трамп: Размещение турецких войск в Газе было бы хорошим решением

    Другие страны
    22:56
    Видео

    Президент Азербайджана поделился кадрами с посещения "Baku White City"

    Внутренняя политика
    22:44

    Трамп назвал телефонный разговор с Путиным очень продуктивным - ОБНОВЛЕНО-3

    В регионе
    22:35

    Трамп: США будут готовы поддержать возможные новые удары Израиля по Ирану

    Другие страны
    Лента новостей