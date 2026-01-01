BFMTV: Во Франции в новогоднюю ночь сгорели больше 800 машин

Более 800 машин сгорели по всей Франции в новогоднюю ночь, большинство таких инцидентов произошло на севере и востоке страны.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал BFMTV.

Департамент Нижний Рейн чаще других фигурировал в полицейской сводке за минувшую ночь - там сгорело 117 автомобилей. Второе по количеству поджогов занял департамент Рона (82 машины), третье место разделили департаменты Валь-д'Уаз и Жиронда (36 машин). При этом в Париже не было отмечено ни одного подобного инцидента. В общей сложности за ночь сгорело 813 автомобилей, тогда как годом ранее власти насчитали 984 подобных инцидента.

Отмечается, что подобные происшествия связаны с неосторожным обращением с пиротехникой. На этот новый год полиция зафиксировала 386 случаев незаконного использования фейерверков, в ходе которых два человека, в том числе 12-летний ребенок, лишились пальцев на руках. Также зафиксированы случай использования пиротехники против стражей порядка, дежуривших на улицах.

Министерство внутренних дел Франции привлекло к обеспечению безопасности в новогоднюю ночь 90 тыс. полицейских и жандармов. Глава ведомства Лоран Нуньес заявил, что дал поручение префектам "действовать жестко" в случае актов вандализма и насилия.