    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Floridada Tramp və Netanyahu arasında görüş başlayıb

    30 dekabr, 2025
    00:04
    Floridada Tramp və Netanyahu arasında görüş başlayıb

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp və İsrail Baş naziri Benyamin Netanyahyu mətbuat brifinqindən sonra Amerika liderinin Florida ştatının Palm-Biç şəhərindəki Mar-a-Laqo iqamətgahında ikitərəfli görüşə başlayıblar.

    "Report"un "The Times of Israel"ə istinadən məlumatına görə, bu barədə İsrail Baş nazirinin dəftərxanası məlumat yayıb.

    "Tramp və Netanyahyu yüksək vəzifəli rəsmilər və məsləhətçilərin müşayiəti ilə Mar-a-Laqo iqamətgahında görüşə başlayırlar", – deyə məlumatda qeyd olunub.

    Benyamin Netanyahu Donald Tramp gorus
    Начались двусторонние переговоры Трампа и Нетаньяху во Флориде

