Floridada Tramp və Netanyahu arasında görüş başlayıb
Digər ölkələr
- 30 dekabr, 2025
- 00:04
ABŞ Prezidenti Donald Tramp və İsrail Baş naziri Benyamin Netanyahyu mətbuat brifinqindən sonra Amerika liderinin Florida ştatının Palm-Biç şəhərindəki Mar-a-Laqo iqamətgahında ikitərəfli görüşə başlayıblar.
"Report"un "The Times of Israel"ə istinadən məlumatına görə, bu barədə İsrail Baş nazirinin dəftərxanası məlumat yayıb.
"Tramp və Netanyahyu yüksək vəzifəli rəsmilər və məsləhətçilərin müşayiəti ilə Mar-a-Laqo iqamətgahında görüşə başlayırlar", – deyə məlumatda qeyd olunub.
