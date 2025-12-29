Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Начались двусторонние переговоры Трампа и Нетаньяху во Флориде

    Другие страны
    • 29 декабря, 2025
    • 23:58
    Начались двусторонние переговоры Трампа и Нетаньяху во Флориде

    Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после брифинга для прессы начали двустороннюю встречу в резиденции американского лидера Мар-а-Лаго в Палм-Бич (штат Флорида).

    Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом сообщили в канцелярии израильского премьера.

    "Трамп и Нетаньяху начинают встречу на курорте Мар-а-Лаго в сопровождении высокопоставленных чиновников и советников", - говорится в сообщении.

    Дональд Трамп Биньямин Нетаньяху Флорида переговоры
    Floridada Tramp və Netanyahu arasında görüş başlayıb

    Последние новости

    07:20

    Коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военную операцию в Йемене

    Другие страны
    06:46

    CNN: Удар по объекту в Венесуэле был осуществлен ЦРУ с помощью дрона

    Другие страны
    06:18

    В Турции произошло массовое отравление среди школьников

    В регионе
    05:59

    SCMP: Китай создал почти бесшумную пусковую установку для тяжелых ракет

    Другие страны
    05:24

    Мадуро: ВВС Венесуэлы в 2025 году уничтожили 39 самолетов наркоторговцев

    Другие страны
    04:45

    США заключили контракт с Boeing на поставку истребителей F-15 для Израиля

    Другие страны
    04:17

    Идрису Эльбе присвоили рыцарский титул

    Другие страны
    03:58

    Пентагон: США ударили по судну наркоторговцев в Тихом океане

    Другие страны
    03:26

    Трамп: Саудовская Аравия в будущем подпишет Авраамовы соглашения

    Другие страны
    Лента новостей