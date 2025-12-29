Начались двусторонние переговоры Трампа и Нетаньяху во Флориде
Другие страны
- 29 декабря, 2025
- 23:58
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после брифинга для прессы начали двустороннюю встречу в резиденции американского лидера Мар-а-Лаго в Палм-Бич (штат Флорида).
Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом сообщили в канцелярии израильского премьера.
"Трамп и Нетаньяху начинают встречу на курорте Мар-а-Лаго в сопровождении высокопоставленных чиновников и советников", - говорится в сообщении.
