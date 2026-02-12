Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Племянника Гарегина II из СИЗО перевели под домашний арест

    В регионе
    • 12 февраля, 2026
    • 15:23
    Племянника Гарегина II из СИЗО перевели под домашний арест

    Племянник Гарегина II, глава Арагацотнской епархии Армянской апостольской церкви епископ Мкртыч Прошян освобожден из СИЗО и помещен под домашний арест.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом в соцсетях сообщил его адвокат Ара Зограбян.

    По его словам, соответствующее решение принял в четверг суд.

    Отметим, что он был арестован 16 октября прошлого года, а 26 января суд продлил ему арест на месяц. Однако сейчас меру пресечения изменили, что предполагает ряд ограничений, в том числе невозможность участия в богослужениях.

    Следствие обвинило его в принуждении к участию в собраниях и митингах.

    Армения Гарегин II племянник Мкртыч Прошян домашний арест ААЦ
    II Qareginin qardaşı oğlu ev dustaqlığına buraxılıb
