Племянника Гарегина II из СИЗО перевели под домашний арест
В регионе
- 12 февраля, 2026
- 15:23
Племянник Гарегина II, глава Арагацотнской епархии Армянской апостольской церкви епископ Мкртыч Прошян освобожден из СИЗО и помещен под домашний арест.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом в соцсетях сообщил его адвокат Ара Зограбян.
По его словам, соответствующее решение принял в четверг суд.
Отметим, что он был арестован 16 октября прошлого года, а 26 января суд продлил ему арест на месяц. Однако сейчас меру пресечения изменили, что предполагает ряд ограничений, в том числе невозможность участия в богослужениях.
Следствие обвинило его в принуждении к участию в собраниях и митингах.
