В Армении суд продлил арест племяннику Гарегина II на месяц

Суд в Армении на месяц продлил арест предстоятелю Арагацотнской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ), епископу Мкртычу Прошяну (племянник католикоса всех армян Гарегина II).

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Вместе с тем, суд снял с него все ограничения на свидания.

Прокурор просил суд продлить арест еще на три месяца.

Прошяна и главу канцелярии Арагацонтской епархии Гарегина Арсеняна арестовали в октябре 2025 года. Позднее Арсеняна отпустили под домашний арест. Им предъявлены обвинения, в частности о "принуждении к участию в митингах священников" и "хищении имущества".