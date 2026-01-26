Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения

    В Армении суд продлил арест племяннику Гарегина II на месяц

    В регионе
    • 26 января, 2026
    • 15:18
    В Армении суд продлил арест племяннику Гарегина II на месяц

    Суд в Армении на месяц продлил арест предстоятелю Арагацотнской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ), епископу Мкртычу Прошяну (племянник католикоса всех армян Гарегина II).

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

    Вместе с тем, суд снял с него все ограничения на свидания.

    Прокурор просил суд продлить арест еще на три месяца.

    Прошяна и главу канцелярии Арагацонтской епархии Гарегина Арсеняна арестовали в октябре 2025 года. Позднее Арсеняна отпустили под домашний арест. Им предъявлены обвинения, в частности о "принуждении к участию в митингах священников" и "хищении имущества".

    Армения ААЦ Гарегин II Мкртыч Прошян
    II Qareginin qohumunun həbs müddəti uzadılıb

    Последние новости

    16:31

    В Краснодарском крае 14 человек пострадали в ДТП во время гололеда - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    16:30

    Абдуллаев: Азербайджанские компании могут участвовать в инфраструктурных проектах в Израиле

    Бизнес
    16:29

    В послевоенный период более 500 лицам предоставлено 620 протезов

    Социальная защита
    16:12

    Таяни: Главы МИД ЕС 29 января рассмотрят объявление КСИР террористической организацией

    Другие страны
    16:01

    Глава МИД: Израиль заинтересован в наращивании инвестиций в Азербайджан

    Финансы
    15:58

    Саар пригласил главу Минэкономики Азербайджана в Израиль

    Экономика
    15:56

    В парламенте Кыргызстана обсудили укрепление связей с Азербайджаном и Грузией

    Внешняя политика
    15:54

    В Азербайджане в 2025 году инвалидность впервые установлена у 25,3 тыс. граждан

    Социальная защита
    15:53
    Фото

    Сахиба Гафарова призвала страны АПА к активному участию в WUF13

    Внешняя политика
    Лента новостей