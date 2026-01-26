В Армении суд продлил арест племяннику Гарегина II на месяц
В регионе
26 января, 2026
- 15:18
Суд в Армении на месяц продлил арест предстоятелю Арагацотнской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ), епископу Мкртычу Прошяну (племянник католикоса всех армян Гарегина II).
Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.
Вместе с тем, суд снял с него все ограничения на свидания.
Прокурор просил суд продлить арест еще на три месяца.
Прошяна и главу канцелярии Арагацонтской епархии Гарегина Арсеняна арестовали в октябре 2025 года. Позднее Арсеняна отпустили под домашний арест. Им предъявлены обвинения, в частности о "принуждении к участию в митингах священников" и "хищении имущества".
