Поступления в бюджет по линии ГТК незначительно сократились

В январе 2026 года поступления в государственный бюджет Азербайджана по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) составили 487 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

Согласно информации, это незначительно меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Тем не менее, таможенные поступления исполнены на 0,4% выше прогноза.

Напомним, что в этом году ГТК должен перечислить в бюджет 6,682 млрд манатов. Таким образом, за месяц обеспечено 7,35% этой суммы.