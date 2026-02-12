Поступления в бюджет по линии ГТК незначительно сократились
Финансы
- 12 февраля, 2026
- 15:38
В январе 2026 года поступления в государственный бюджет Азербайджана по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) составили 487 млн манатов.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.
Согласно информации, это незначительно меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Тем не менее, таможенные поступления исполнены на 0,4% выше прогноза.
Напомним, что в этом году ГТК должен перечислить в бюджет 6,682 млрд манатов. Таким образом, за месяц обеспечено 7,35% этой суммы.
Последние новости
15:41
Италия направит 8,8 млрд евро на разработку истребителей с Британией и ЯпониейДругие страны
15:41
Координатор ООН и посол Чили обсудили поддержку устойчивого развития АзербайджанаВнешняя политика
15:38
Поступления в бюджет по линии ГТК незначительно сократилисьФинансы
15:28
Госбюджет Азербайджана в январе исполнен с профицитом в 2,7 млрд манатовФинансы
15:27
BP и партнеры увеличили в 2025 году финансирование соцпроектов в Азербайджане на 6%Энергетика
15:24
Азербайджан и Иран обсудили энергопроекты и предстоящее заседание совместной комиссииЭнергетика
15:23
Племянника Гарегина II из СИЗО перевели под домашний арестВ регионе
15:20
Казначейские органы Азербайджана за месяц исполнили более 37 тыс. платежных порученийФинансы
15:15