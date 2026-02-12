Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    BP и партнеры увеличили в 2025 году финансирование соцпроектов в Азербайджане на 6%

    Энергетика
    • 12 февраля, 2026
    • 15:27
    BP и партнеры увеличили в 2025 году финансирование соцпроектов в Азербайджане на 6%

    Компания BP совместно с партнерами по проектам в Азербайджане в 2025 году направила $2,4 млн на реализацию социальных инициатив в стране, что на 60% больше по сравнению с 2024 годом.

    Как передает Report со ссылкой на сообщение компании BP-Azerbaijan, средства были направлены на 25 образовательных программ, один проект по поддержке создания местных навыков и развития предпринимательства и на одну экологическую инициативу.

    Кроме того, BP в прошлом году из собственных средств потратила около $1,8 млн на 47 проектов в Азербайджане, включая 24 образовательные инициативы, 2 проекта по поддержке развития местных навыков и предпринимательства, 2 проекта в области культуры и спорта, 5 экологических инициатив, а также на поддержку 14 конференций и семинаров по различным темам.

