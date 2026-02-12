Госбюджет Азербайджана в январе исполнен с профицитом в 2,7 млрд манатов
Финансы
12 февраля, 2026
- 15:28
Доходы госбюджета Азербайджана в январе 2026 года составили 3 млрд 707,3 млн манатов, что на 8,5% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.
По данным ведомства, расходы госбюджета составили 1 млрд 437,6 млн манатов (снижение на 35,9%).
Таким образом, профицит госбюджета за отчетный месяц составил 2 млрд 707,3 млн манатов, что на 28,9% выше показателя января 2025 года.
В целом, план по доходам госбюджета в январе 2026 года исполнен на 100,9%, по расходам - на 95,8%.
