Антикоррупционные органы подтвердили предъявление обвинения пяти украинским депутатам

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявили обвинение пяти депутатам Верховной рады за неправомерное получение финансовых средств.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

"НАБУ и САП сообщили о подозрении участникам организованной преступной группы, которая действовала в Верховной раде Украины и обеспечивала получение неправомерной выгоды народными депутатами за "нужное" голосование. В ее состав входили действующие народные депутаты Украины и должностные лица аппарата Верховной рады Украины. Подозреваемые - 5 народных депутатов Украины", - говорится в сообщении.

Ранее НАБУ сообщило о разоблачении депутатов Рады, которые в составе организованной преступной группы "систематически получали неправомерную выгоду за голосование". Силовики провели обыски в ряде помещений Верховной рады.

По данным следствия, группа имела иерархическую структуру и четкое распределение ролей. Для организации голосований участники группы посылали указания с номерами законопроектов в специально созданной группе мессенджера WhatsApp. После голосования отдельным народным депутатам систематически передавали денежные средства.