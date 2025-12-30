Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Антикоррупционные органы подтвердили предъявление обвинения пяти украинским депутатам

    Другие страны
    • 30 декабря, 2025
    • 00:20
    Антикоррупционные органы подтвердили предъявление обвинения пяти украинским депутатам

    Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявили обвинение пяти депутатам Верховной рады за неправомерное получение финансовых средств.

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

    "НАБУ и САП сообщили о подозрении участникам организованной преступной группы, которая действовала в Верховной раде Украины и обеспечивала получение неправомерной выгоды народными депутатами за "нужное" голосование. В ее состав входили действующие народные депутаты Украины и должностные лица аппарата Верховной рады Украины. Подозреваемые - 5 народных депутатов Украины", - говорится в сообщении.

    Ранее НАБУ сообщило о разоблачении депутатов Рады, которые в составе организованной преступной группы "систематически получали неправомерную выгоду за голосование". Силовики провели обыски в ряде помещений Верховной рады.

    По данным следствия, группа имела иерархическую структуру и четкое распределение ролей. Для организации голосований участники группы посылали указания с номерами законопроектов в специально созданной группе мессенджера WhatsApp. После голосования отдельным народным депутатам систематически передавали денежные средства.

    НАБУ САП коррупция Украина
    Antikorrupsiya orqanları beş ukraynalı deputata ittiham irəli sürüldüyünü təsdiqləyib

    Последние новости

    01:16

    Украину включили в список стран, которые получат помощь США в 2026 году

    Другие страны
    00:52

    Трамп выразил надежду, что Нетаньяху поладит с аш-Шараа

    Другие страны
    00:20

    Антикоррупционные органы подтвердили предъявление обвинения пяти украинским депутатам

    Другие страны
    23:58

    Начались двусторонние переговоры Трампа и Нетаньяху во Флориде

    Другие
    23:45

    Пезешкиан прокомментировал сложную экономическую ситуацию в Иране

    В регионе
    23:28

    Трамп: ХАМАС должен быть разоружен для скорейшей нормализации в Газе

    Другие страны
    23:28
    Фото

    Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева приняли участие в праздничном торжестве, организованном для детей, нуждающихся в особой заботе

    Внутренняя политика
    23:19

    Евросоюз поддержал итоги выборов в Косово

    Другие страны
    23:06

    Трамп: Размещение турецких войск в Газе было бы хорошим решением

    Другие страны
    Лента новостей