Пезешкиан прокомментировал сложную экономическую ситуацию в Иране

Руководство Ирана сделает все возможное для поддержания и улучшения благосостояния своих граждан.

Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

"Если я не могу служить народу, я не должен занимать должность. Если ответственность лежит на мне, то я должен решить проблему", - сказал он.

Он подчеркнул, что проблемы граждан должны быть решены: "Мы не будем проявлять безразличие и сделаем все для того, чтобы бороться с бедностью и голодом".

Напомним, что экономическая ситуация в Иране обострилась после 12-дневной войны с Израилем. Другой причиной стала приостановка ирано-американских переговоров по ядерной программе после участия США в военных действиях. Тегеран столкнулся с масштабными санкциями Запада. На фоне этих тенденций 28 декабря в Иране начались акции протеста рабочих, которые продолжаются уже два дня. Также поступают сообщения о столкновениях между силами безопасности и протестующими. Однако не сообщается о погибших, пострадавших или задержанных.