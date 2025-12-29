Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Пезешкиан прокомментировал сложную экономическую ситуацию в Иране

    В регионе
    • 29 декабря, 2025
    • 23:45
    Пезешкиан прокомментировал сложную экономическую ситуацию в Иране

    Руководство Ирана сделает все возможное для поддержания и улучшения благосостояния своих граждан.

    Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

    "Если я не могу служить народу, я не должен занимать должность. Если ответственность лежит на мне, то я должен решить проблему", - сказал он.

    Он подчеркнул, что проблемы граждан должны быть решены: "Мы не будем проявлять безразличие и сделаем все для того, чтобы бороться с бедностью и голодом".

    Напомним, что экономическая ситуация в Иране обострилась после 12-дневной войны с Израилем. Другой причиной стала приостановка ирано-американских переговоров по ядерной программе после участия США в военных действиях. Тегеран столкнулся с масштабными санкциями Запада. На фоне этих тенденций 28 декабря в Иране начались акции протеста рабочих, которые продолжаются уже два дня. Также поступают сообщения о столкновениях между силами безопасности и протестующими. Однако не сообщается о погибших, пострадавших или задержанных.

    Масуд Пезешкиан Иран благосостояние граждан
    Məsud Pezeşkian İrandakı çətin iqtisadi vəziyyətdən danışıb

    Последние новости

    23:58

    Начались двусторонние переговоры Трампа и Нетаньяху во Флориде

    Другие
    23:45

    Пезешкиан прокомментировал сложную экономическую ситуацию в Иране

    В регионе
    23:28

    Трамп: ХАМАС должен быть разоружен для скорейшей нормализации в Газе

    Другие страны
    23:28
    Фото

    Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева приняли участие в праздничном торжестве, организованном для детей, нуждающихся в особой заботе

    Внутренняя политика
    23:19

    Евросоюз поддержал итоги выборов в Косово

    Другие страны
    23:06

    Трамп: Размещение турецких войск в Газе было бы хорошим решением

    Другие страны
    22:56
    Видео

    Президент Азербайджана поделился кадрами с посещения "Baku White City"

    Внутренняя политика
    22:44

    Трамп назвал телефонный разговор с Путиным очень продуктивным - ОБНОВЛЕНО-3

    В регионе
    22:35

    Трамп: США будут готовы поддержать возможные новые удары Израиля по Ирану

    Другие страны
    Лента новостей