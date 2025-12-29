Евросоюз поддержал итоги выборов в Косово

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 29 декабря, 2025
    • 23:19
    Выборный процесс в частично признанной республике Косово продемонстрировал ее твердую приверженность демократическим принципам.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявили глава европейской дипломатии Кая Каллас и еврокомиссар по расширению Марта Кос в связи с прошедшими в воскресенье досрочными парламентскими выборами в Косово.

    По предварительным итогам голосования, правящая партия "Самоопределение" набрало более 50% голосов на выборах, о чем заявил исполняющий обязанности премьер-министра Альбин Курти.

    Эти выборы крайне важны для преодоления продолжающегося почти год политического кризиса в Косово и возобновления движения по пути вступления в ЕС.

    "После политического тупика, сложившегося после выборов в феврале 2025 года, мы с нетерпением ждем скорейшего формирования новой Ассамблеи (парламент) и правительства", – говорится в заявлении, где также указано, что новое правительство должно удвоить свои усилия по проведению необходимых реформ, связанных с ЕС.

    В нем также указывается, что экспертная миссия по выборам останется в Косово для наблюдения за ситуацией и после активного участия всех общин и политических партий в выборах.

    "План роста для Западных Балкан является ограниченным по времени инструментом на период 2024–2027 годов, и в интересах Косово как можно скорее ратифицировать его, чтобы в полной мере использовать все предоставляемые им возможности в интересах населения этой страны", - отмечается в тексте документа.

    Для прогресса на пути в ЕС также необходима нормализация отношений между Косово и Сербией. Евросоюз ожидает, что все обязательства, вытекающие из Соглашения о пути к нормализации между сторонами, будут выполнены без дальнейших задержек и предварительных условий, указали Каллас и Кос.

