Трамп: Размещение турецких войск в Газе было бы хорошим решением
Другие страны
- 29 декабря, 2025
- 23:06
Президент США Дональд Трамп считает целесообразным размещение турецких военных в секторе Газа в рамках миротворческой наблюдательной миссии.
Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом он сказал на брифинге с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху в своей резиденции в Мар-а-Лаго.
Трамп подчеркнул, что у него отличные отношения с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
"Мы будем обсуждать это, и если это хорошо, я думаю, что это хорошо... Турция была великолепной, и он (Эрдоган - ред.) был превосходен, насколько я понимаю. Для меня он всегда был очень хорошим (лидером - ред.)", - заявил глава Вашингтонской администрации, комментируя вопрос размещения миротворцев в палестинском анклаве.
