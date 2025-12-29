Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Трамп: Размещение турецких войск в Газе было бы хорошим решением

    Другие страны
    • 29 декабря, 2025
    • 23:06
    Трамп: Размещение турецких войск в Газе было бы хорошим решением

    Президент США Дональд Трамп считает целесообразным размещение турецких военных в секторе Газа в рамках миротворческой наблюдательной миссии.

    Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом он сказал на брифинге с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху в своей резиденции в Мар-а-Лаго.

    Трамп подчеркнул, что у него отличные отношения с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

    "Мы будем обсуждать это, и если это хорошо, я думаю, что это хорошо... Турция была великолепной, и он (Эрдоган - ред.) был превосходен, насколько я понимаю. Для меня он всегда был очень хорошим (лидером - ред.)", - заявил глава Вашингтонской администрации, комментируя вопрос размещения миротворцев в палестинском анклаве.

    Турция США Дональд Трамп Реджеп Тайип Эрдоган сектор Газа
    Tramp: Türkiyə qoşunlarının Qəzzada yerləşdirilməsi yaxşı qərar olardı

    Последние новости

    23:58

    Начались двусторонние переговоры Трампа и Нетаньяху во Флориде

    Другие
    23:45

    Пезешкиан прокомментировал сложную экономическую ситуацию в Иране

    В регионе
    23:28

    Трамп: ХАМАС должен быть разоружен для скорейшей нормализации в Газе

    Другие страны
    23:28
    Фото

    Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева приняли участие в праздничном торжестве, организованном для детей, нуждающихся в особой заботе

    Внутренняя политика
    23:19

    Евросоюз поддержал итоги выборов в Косово

    Другие страны
    23:06

    Трамп: Размещение турецких войск в Газе было бы хорошим решением

    Другие страны
    22:56
    Видео

    Президент Азербайджана поделился кадрами с посещения "Baku White City"

    Внутренняя политика
    22:44

    Трамп назвал телефонный разговор с Путиным очень продуктивным - ОБНОВЛЕНО-3

    В регионе
    22:35

    Трамп: США будут готовы поддержать возможные новые удары Израиля по Ирану

    Другие страны
    Лента новостей