İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Tramp: Türkiyə qoşunlarının Qəzzada yerləşdirilməsi yaxşı qərar olardı

    Digər ölkələr
    • 29 dekabr, 2025
    • 23:25
    Tramp: Türkiyə qoşunlarının Qəzzada yerləşdirilməsi yaxşı qərar olardı

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp sülhməramlı müşahidə missiyası çərçivəsində Qəzza sektorunda türkiyəli hərbçilərin yerləşdirilməsini məqsədəuyğun hesab edir.

    "Report" "The Times of Israel"ə istinadən xəbər verir ki, Tramp bu barədə Mar-a-Laqodakı iqamətgahında İsrail Baş naziri Benyamin Netanyahu ilə görüşdə danışıb.

    Tramp Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla münasibətlərinin əla olduğunu vurğulayıb.

    "Biz bunu müzakirə edəcəyik, düşünürəm ki, yaxşıdır... Türkiyə əla olub və mənim fikrimcə, o, (Ərdoğan - red.) əladır. Mənim üçün o, həmişə çox yaxşı (lider - red.) olub", - deyə Vaşinqton administrasiyasının rəhbəri Fələstin anklavında sülhməramlıların yerləşdirilməsi məsələsinə münasibət bildirərkən bildirib.

    Donald Tramp Türkiyə Qəzza zolağı Rəcəb Tayyib Ərdoğan Benyamin Netanyahu
    Трамп: Размещение турецких войск в Газе было бы хорошим решением

    Son xəbərlər

    00:04

    Floridada Tramp və Netanyahu arasında görüş başlayıb

    Digər ölkələr
    00:02

    Tramp: Qəzzada sürətli normallaşma üçün HƏMAS tərk-silah edilməlidir

    Digər ölkələr
    23:49

    Avropa İttifaqı Kosovodakı seçkilərin nəticələrini dəstəkləyib

    Digər ölkələr
    23:31

    Məsud Pezeşkian İrandakı çətin iqtisadi vəziyyətdən danışıb

    Region
    23:25
    Foto

    Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar üçün bayram şənliyi təşkil olunub

    Daxili siyasət
    23:25

    Tramp: Türkiyə qoşunlarının Qəzzada yerləşdirilməsi yaxşı qərar olardı

    Digər ölkələr
    23:07

    Putin hərbi çağırış haqqında sərəncam imzalayıb

    Region
    22:59

    "Mançester Yunayted" sabiq futbolçusunu geri qaytarmaq istəyir

    Futbol
    22:56
    Video

    İlham Əliyev "Bakı Ağ Şəhər"ə ziyarətinə dair videoçarx paylaşıb

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti