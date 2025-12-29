Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева приняли участие в праздничном торжестве, организованном для детей, нуждающихся в особой заботе

29 декабря по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой для детей в преддверии 31 декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года было организовано праздничное торжество.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева, руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева и Алена Алиева.

Основной целью торжества, организованного для детей, воспитывающихся в различных детских домах и интернатах, а также для детей с ограниченными возможностями здоровья и нуждающихся в особой заботе, стало создание для малышей праздничного настроения и дарение им радостных моментов.

В рамках новогодней программы для детей были организованы развлекательные игры, интерактивные мероприятия и музыкальные программы с участием новогодних персонажей и любимых сказочных героев.

Во время мероприятия также был представлен специальный новогодний выпуск журнала Göyərçin, подготовленный для детей в этом году по инициативе Лейлы Алиевой. Журнал Göyərçin, издающийся с 1958 года - ежемесячное издание для учащихся начальных классов и маленьких читателей дошкольной возрастной группы. Главный редактор журнала - Заслуженный работник культуры, профессор Рафиг Юсифоглу. Представленное в рамках праздничного торжества это издание вызвало большой интерес у детей, участвовавших в мероприятии.

На торжестве звучали сказки и стихи из журнала Göyərçin, дети активно участвовали в различных конкурсах и играх.

Народный артист Фаиг Агаев, присутствующий на торжестве, исполнил песни из своего репертуара, Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева танцевали и веселились вместе с детьми.

Так как сегодняшнее торжество совпало с днем рождения Народного артиста, он отметил этот особенный день вместе с детьми и задул с ними свечи на торте.

Во время торжества воспитанники социальных учреждений "Детский дом номер 2 и 3" продемонстрировали свое танцевальное мастерство.

В завершение вместе с детьми был разрезан торт, им были вручены различные праздничные подарки. Наряду с этим детям был подарен и специальный выпуск журнала Göyərçin.