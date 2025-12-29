Трамп: ХАМАС должен быть разоружен для скорейшей нормализации в Газе
Другие страны
- 29 декабря, 2025
- 23:28
Палестинское движение ХАМАС должно быть полностью разоружено. Необходимо как можно быстрее перейти ко второму этапу мирного плана для сектора Газа.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил президент США Дональд Трамп, открывая переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
"Должно произойти разоружение ХАМАС", - подчеркнул американский лидер.
Трамп: ХАМАС должен быть разоружен для скорейшей нормализации в Газе
