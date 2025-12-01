Tramp: Qəzzada sürətli normallaşma üçün HƏMAS tərk-silah edilməlidir
Digər ölkələr
- 30 dekabr, 2025
- 00:02
Fələstinin HƏMAS hərəkatı tamamilə tərk-silah edilməlidir. Qəzza sektoru üçün sülh planının ikinci mərhələsinə mümkün qədər tez keçmək lazımdır.
"Report" xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahu ilə açıq danışıqlar zamanı bildirib.
"HƏMAS tərk-silah edilməlidir", - ABŞ lideri vurğulayıb.
Son xəbərlər
00:39
Antikorrupsiyaya orqanları beş ukraynalı deputata ittiham irəli sürüldüyünü təsdiqləyibDigər ölkələr
00:04
Floridada Tramp və Netanyahu arasında görüş başlayıbDigər ölkələr
00:02
Tramp: Qəzzada sürətli normallaşma üçün HƏMAS tərk-silah edilməlidirDigər ölkələr
23:49
Avropa İttifaqı Kosovodakı seçkilərin nəticələrini dəstəkləyibDigər ölkələr
23:31
Məsud Pezeşkian İrandakı çətin iqtisadi vəziyyətdən danışıbRegion
23:25
Foto
Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar üçün bayram şənliyi təşkil olunubDaxili siyasət
23:25
Tramp: Türkiyə qoşunlarının Qəzzada yerləşdirilməsi yaxşı qərar olardıDigər ölkələr
23:07
Putin hərbi çağırış haqqında sərəncam imzalayıbRegion
22:59