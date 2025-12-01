İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Tramp: Qəzzada sürətli normallaşma üçün HƏMAS tərk-silah edilməlidir

    Fələstinin HƏMAS hərəkatı tamamilə tərk-silah edilməlidir. Qəzza sektoru üçün sülh planının ikinci mərhələsinə mümkün qədər tez keçmək lazımdır.

    "Report" xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahu ilə açıq danışıqlar zamanı bildirib.

    "HƏMAS tərk-silah edilməlidir", - ABŞ lideri vurğulayıb.

    HƏMAS Donald Tramp Qəzza zolağı tərk-silah
    Трамп: ХАМАС должен быть разоружен для скорейшей нормализации в Газе

