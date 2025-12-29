Начались двусторонние переговоры Трампа и Нетаньяху во Флориде Другие

Пезешкиан прокомментировал сложную экономическую ситуацию в Иране В регионе

Трамп: ХАМАС должен быть разоружен для скорейшей нормализации в Газе Другие страны

Фото Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева приняли участие в праздничном торжестве, организованном для детей, нуждающихся в особой заботе Внутренняя политика

Евросоюз поддержал итоги выборов в Косово Другие страны

Трамп: Размещение турецких войск в Газе было бы хорошим решением Другие страны

Видео Президент Азербайджана поделился кадрами с посещения "Baku White City" Внутренняя политика

Трамп назвал телефонный разговор с Путиным очень продуктивным - ОБНОВЛЕНО-3 В регионе