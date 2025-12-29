Президент Азербайджана поделился кадрами с посещения "Baku White City"
Внутренняя политика
- 29 декабря, 2025
- 22:56
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился в своих аккаунтах в социальных сетях кадрами с посещения Белого города Баку (Baku White City).
Report представляет данную публикацию:
Президент Азербайджана поделился кадрами с посещения "Baku White City"
