Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Президент Азербайджана поделился кадрами с посещения "Baku White City"

    Внутренняя политика
    • 29 декабря, 2025
    • 22:56
    Президент Азербайджана поделился кадрами с посещения Baku White City

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился в своих аккаунтах в социальных сетях кадрами с посещения Белого города Баку (Baku White City).

    Report представляет данную публикацию:

    Президент Азербайджана поделился кадрами с посещения "Baku White City"

    Ильхам Алиев Baku White City Азербайджан
    Видео
    İlham Əliyev "Bakı Ağ Şəhər"ə ziyarətinə dair videoçarx paylaşıb

    Последние новости

    23:58

    Начались двусторонние переговоры Трампа и Нетаньяху во Флориде

    Другие
    23:45

    Пезешкиан прокомментировал сложную экономическую ситуацию в Иране

    В регионе
    23:28

    Трамп: ХАМАС должен быть разоружен для скорейшей нормализации в Газе

    Другие страны
    23:28
    Фото

    Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева приняли участие в праздничном торжестве, организованном для детей, нуждающихся в особой заботе

    Внутренняя политика
    23:19

    Евросоюз поддержал итоги выборов в Косово

    Другие страны
    23:06

    Трамп: Размещение турецких войск в Газе было бы хорошим решением

    Другие страны
    22:56
    Видео

    Президент Азербайджана поделился кадрами с посещения "Baku White City"

    Внутренняя политика
    22:44

    Трамп назвал телефонный разговор с Путиным очень продуктивным - ОБНОВЛЕНО-3

    В регионе
    22:35

    Трамп: США будут готовы поддержать возможные новые удары Израиля по Ирану

    Другие страны
    Лента новостей