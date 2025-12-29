İlham Əliyev "Bakı Ağ Şəhər"ə ziyarətinə dair videoçarx paylaşıb

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev Bakı Ağ Şəhərə ziyarətinə dair videoçarx paylaşıb

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sosial media hesablarında "Bakı Ağ Şəhər"ə ziyarətinə dair videoçarx paylaşıb.

    "Report" paylaşımı təqdim edir:

    Video
    Президент Азербайджана поделился кадрами с посещения "Baku White City"

