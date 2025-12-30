Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Трамп выразил надежду, что Нетаньяху поладит с аш-Шараа

    Другие страны
    • 30 декабря, 2025
    • 00:52
    Трамп выразил надежду, что Нетаньяху поладит с аш-Шараа

    Президент США Дональд Трамп выразил надежду на установление конструктивных отношений между Израилем и временным руководством Сирии во главе с президентом переходного периода Ахмедом аш-Шараа.

    Как передает Report, об этом он сообщил открывая переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

    "Я надеюсь, что он Нетаньяху поладит с Сирией, потому что новый президент Сирии очень усердно работает, чтобы хорошо выполнять свою работу. Это действительно так. Я знаю, что он крепкий орешек, и, знаете, вы не найдете "мальчика из церковного хора", который бы мог возглавить Сирию. Это единственное, что я могу сказать", - заявил Трамп.

    Президент подчеркнул, что США заинтересованы в сохранении сирийского государства, в связи с чем ранее было принято решение о снятии санкций. "Я снял санкции с Сирии, потому что иначе у них не было бы шансов. Мы хотим, чтобы Сирия выжила, так что мы будем говорить и о Сирии тоже", - добавил американский лидер.

    Дональд Трамп Биньямин Нетаньяху Ахмед аш-Шараа
    Tramp Netanyahunun Əl Şaraa ilə yola gedəcəyinə ümid etdiyini bildirib

