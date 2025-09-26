Эрдоган: Признание Палестины членами СБ ООН является историческим шагом

Признание Палестины государством членами Совета Безопасности ООН является историческим шагом.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Он также поздравил Великобританию с решением о признании Палестины.

Эрдоган отметил, что поддержка Палестины должна сохраняться, а правительство Биньямина Нетаньяху в Израиле должно быть остановлено более эффективными мерами, чем дипломатическое давление.

Лидеры также обсудили двусторонние и региональные вопросы.