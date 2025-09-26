Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия День памяти
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия День памяти

    Эрдоган: Признание Палестины членами СБ ООН является историческим шагом

    В регионе
    • 26 сентября, 2025
    • 20:39
    Эрдоган: Признание Палестины членами СБ ООН является историческим шагом

    Признание Палестины государством членами Совета Безопасности ООН является историческим шагом.

    Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

    Он также поздравил Великобританию с решением о признании Палестины.

    Эрдоган отметил, что поддержка Палестины должна сохраняться, а правительство Биньямина Нетаньяху в Израиле должно быть остановлено более эффективными мерами, чем дипломатическое давление.

    Лидеры также обсудили двусторонние и региональные вопросы.

    Ərdoğan: BMT Təhlükəsizlik Şurası üzvlərinin Fələstini dövlət kimi tanıması tarixi addımdır
    Erdogan calls recognition of Palestine by UN Security Council members a historic step

    Последние новости

    20:39

    Эрдоган: Признание Палестины членами СБ ООН является историческим шагом

    В регионе
    20:37

    В связи с Днем памяти в Баку проведена акция по посадке деревьев

    Экология
    20:18

    В Баку состоялось очередное заседание суда по делу граждан Армении

    Внутренняя политика
    20:13

    Премьер Франции намерен сформировать новое правительство до 1 октября

    Другие страны
    19:59

    Трамп считает, что виновными в случае шатдауна будут демократы

    Другие страны
    19:57

    В Германии расследуют случаи обнаружения БПЛА на предмет возможного шпионажа

    Другие страны
    19:53

    Представитель Узбекистана высоко оценил организацию III Игр СНГ в Азербайджане

    Индивидуальные
    19:43

    Вадефуль: У России не будет шанса победить НАТО

    Другие страны
    19:40

    Замминистра: Товарооборот Азербайджана и Чехии превысил в этом году $700 млн

    Внешняя политика
    Лента новостей