İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları yaşıl enerji Anım günü
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları yaşıl enerji Anım günü

    Ərdoğan: BMT Təhlükəsizlik Şurası üzvlərinin Fələstini dövlət kimi tanıması tarixi addımdır

    Region
    • 26 sentyabr, 2025
    • 20:23
    Ərdoğan: BMT Təhlükəsizlik Şurası üzvlərinin Fələstini dövlət kimi tanıması tarixi addımdır

    BMT Təhlükəsizlik Şurası üzvlərinin Fələstin dövlətini tanıması tarixi addımdır.

    "Report" "Anadolu"ya istinadən xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Böyük Britaniyanın Baş naziri Kir Starmerlə telefon danışığında deyib.

    O həmçinin Böyük Britaniyanı Fələstin Dövlətini tanıması qərarı münasibətilə təbrik edib.

    Ərdoğan bildirib ki, Fələstinə dəstək qorunmalı və İsraildəki Binyamin Netanyahu hökuməti diplomatik təzyiqdən daha təsirli tədbirlərlə dayandırılmalıdır.

    Liderlər həmçinin ikitərəfli və regional məsələləri müzakirə ediblər.

    BMT Təhlükəsizlik Şurası Fələstin Rəcəb Tayyib Ərdoğan
    Эрдоган: Признание Палестины членами СБ ООН является историческим шагом
    Erdogan calls recognition of Palestine by UN Security Council members a historic step

    Son xəbərlər

    20:50

    "Fiqurlu konkisürmə üzrə Qran-Pri" yarışına yekun vurulub

    Fərdi
    20:48

    TBMM sədri Azərbaycanla Ermənistanın vasitəçisiz təmas qurmasının önəmindən bəhs edib

    Region
    20:36

    Lukaşenko: Putin məndən heç nə gizlətmir

    Digər ölkələr
    20:34

    KİV: Suriya ilə İsrail arasında təhlükəsizlik razılaşması son anda alınmayıb

    Digər ölkələr
    20:29

    Kiyev Avropanın "Dron divarı" layihəsinə qoşulmağa hazırdır

    Digər ölkələr
    20:23

    Ərdoğan: BMT Təhlükəsizlik Şurası üzvlərinin Fələstini dövlət kimi tanıması tarixi addımdır

    Region
    20:18
    Foto
    Video

    Şabranda yanğın təhlükəli restoranın fəaliyyəti dayandırılıb

    Hadisə
    20:13

    Ermənistan vətəndaşlarının məhkəməsində Aprel döyüşləri ilə bağlı sənədlər elan olunub

    Daxili siyasət
    20:10

    Avropa komissarı: Bizim Rusiyaya cavabımız dərhal, qəti və vahid olmalıdır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti