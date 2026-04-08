Эрдоган приветствовал достигнутое между США и Ираном перемирие

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил удовлетворение временным перемирием между США и Ираном.

Как сообщает Report, он написал об этом в своем аккаунте в социальной сети "X".

"Мы приветствуем перемирие, объявленное минувшей ночью в конфликте, который с 28 февраля превратил наш регион в зону боевых действий. Рассчитываем, что режим прекращения огня будет соблюдаться в полном объеме, без возможности для провокаций и диверсий. Искренне поздравляем все стороны, внесшие вклад в достижение договоренности, прежде всего дружественный и братский Пакистан", - заявил турецкий лидер.

Эрдоган выразил надежду, что регион в кратчайшие сроки обретет мир, спокойствие и стабильность.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана. В результате погибли верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и ряд высокопоставленных лиц. После этого Иран нанес удары по ряду целей, в том числе по объектам, связанным с США и их союзниками, на территориях Саудовской Аравии, Катара, Объединённых Арабских Эмиратов, Омана, Бахрейна, Ирака и Кипра. 8 апреля Иран, США и их союзники достигли соглашения о двухнедельном перемирии.