    Эрдоган приветствовал достигнутое между США и Ираном перемирие

    • 08 апреля, 2026
    • 15:07
    Эрдоган приветствовал достигнутое между США и Ираном перемирие

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил удовлетворение временным перемирием между США и Ираном.

    Как сообщает Report, он написал об этом в своем аккаунте в социальной сети "X".

    "Мы приветствуем перемирие, объявленное минувшей ночью в конфликте, который с 28 февраля превратил наш регион в зону боевых действий. Рассчитываем, что режим прекращения огня будет соблюдаться в полном объеме, без возможности для провокаций и диверсий. Искренне поздравляем все стороны, внесшие вклад в достижение договоренности, прежде всего дружественный и братский Пакистан", - заявил турецкий лидер.

    Эрдоган выразил надежду, что регион в кратчайшие сроки обретет мир, спокойствие и стабильность.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана. В результате погибли верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и ряд высокопоставленных лиц. После этого Иран нанес удары по ряду целей, в том числе по объектам, связанным с США и их союзниками, на территориях Саудовской Аравии, Катара, Объединённых Арабских Эмиратов, Омана, Бахрейна, Ирака и Кипра. 8 апреля Иран, США и их союзники достигли соглашения о двухнедельном перемирии.

    Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке Реджеп Тайип Эрдоган Турция
    Ərdoğan ABŞ və İran arasında əldə olunmuş atəşkəsi alqışlayıb

