İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri
    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri

    Ərdoğan ABŞ və İran arasında əldə olunmuş atəşkəsi alqışlayıb

    Region
    • 08 aprel, 2026
    • 14:41
    Ərdoğan ABŞ və İran arasında əldə olunmuş atəşkəsi alqışlayıb

    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan ABŞ və İran arasındakı müvəqqəti atəşkəsdən məmnunluğunu bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, o bu barədə "X" sosial media hesabında yazıb.

    "28 fevraldan bəri bölgəmizi alov meydanına çevirən müharibədə dünən gecə elan olunan atəşkəsi məmnuniyyətlə qarşılayırıq. Mümkün təxribat və sabotajlara fürsət verilmədən atəşkəsin tam şəkildə həyata keçirilməsini arzulayırıq. Başda dost və qardaş Pakistan olmaqla, atəşkəsin əldə olunması prosesinə töhfə verən bütün tərəfləri səmimi-qəlbdən təbrik edirik", - Türkiyə lideri əlavə edib.

    R.T.Ərdoğan müharibə, qarşıdurma, gərginlik və zülmlərdən çox əziyyət çəkmiş regionun ən qısa zamanda sülhə, əmin-amanlığa və sabitliyə qovuşmasını arzuladığını bildirib.

    "Türkiyə bölgədə və dünyada sülhün səsini yüksəltməyə davam edəcək", - deyə o vurğulayıb.

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyatlara başlayıb. Nəticədə İranın ali rəhbəri ayətullah Əli Xamenei və bir sıra yüksək vəzifəli şəxslər öldürülüb. Bundan sonra İran İsraillə yanaşı, ABŞ və müttəfiqlərinin hərbi bazalarının yerləşdiyi Səudiyyə Ərəbistanı, Qətər, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Oman, Bəhreyn, İraq və Kiprdə müəyyən etdiyi hədəflərə zərbələr endirməyə başlayıb. Aprelin 8-də isə İran ilə ABŞ və onların müttəfiqləri ikihəftəlik atəşkəs barədə razılığa gəliblər.

    Эрдоган приветствовал достигнутое между США и Ираном перемирие

