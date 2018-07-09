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    Эрдоган принес присягу - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

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    Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принес присягу.

    Как сообщает Report, церемония прошла в Великом национальном собрании Турции.

    На церемонию Р.Т.Эрдоган пришел вместе с супругой Эмине Эрдоган и другими членами семьи.

    На заседании парламента председательствовал народный депутат от партии İYİ Дурмуш Йылмаз.

    Родившийся в 1947 году Д.Йылмаз является самым пожилым парламентарием в Великом национальном собрании Турции после Дениза Байкала. Из-за проблем в состоянии здоровья Д.Байкала и прохождения им лечения в больнице, он не присутствовал на церемонии.

    *** 17:45

    Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Началась церемония инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. 

    Как сообщает Report, церемония проходит в Великом национальном собрании Турции. 

    На мероприятии присутствуют премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов, а также президенты 22 стран, премьер-министры и председатели парламентов 27 государств, генсеки 6 международных организаций. 

    После инаугурации Р.Т.Эрдоган посетит могилу основателя Турецкой Республики Мустафы Кямала Ататюрка.

    Церемония продолжится банкетом в честь гостей и пресс-конференцией.

    После присяги Р.Т.Эрдогана Турция перейдет от парламентской формы управления к президентской.

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