Эрдоган принес присягу - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принес присягу.

Как сообщает Report, церемония прошла в Великом национальном собрании Турции.

На церемонию Р.Т.Эрдоган пришел вместе с супругой Эмине Эрдоган и другими членами семьи.

На заседании парламента председательствовал народный депутат от партии İYİ Дурмуш Йылмаз.

Родившийся в 1947 году Д.Йылмаз является самым пожилым парламентарием в Великом национальном собрании Турции после Дениза Байкала. Из-за проблем в состоянии здоровья Д.Байкала и прохождения им лечения в больнице, он не присутствовал на церемонии.

*** 17:45

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Началась церемония инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщает Report, церемония проходит в Великом национальном собрании Турции.

На мероприятии присутствуют премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов, а также президенты 22 стран, премьер-министры и председатели парламентов 27 государств, генсеки 6 международных организаций.

После инаугурации Р.Т.Эрдоган посетит могилу основателя Турецкой Республики Мустафы Кямала Ататюрка.

Церемония продолжится банкетом в честь гостей и пресс-конференцией.

После присяги Р.Т.Эрдогана Турция перейдет от парламентской формы управления к президентской.