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Эрдоган пригласил Путина и Зеленского в Анкару для проведения переговоров

Эрдоган пригласил Путина и Зеленского в Анкару для проведения переговоров Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил лидеров Украины и России в Анкару для обсуждения и урегулирования разногласий.
В регионе
19 января 2022 г. 11:09
Эрдоган пригласил Путина и Зеленского в Анкару для проведения переговоров

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил лидеров Украины и России в Анкару для обсуждения и урегулирования разногласий.

Как передает Report, об этом сообщают турецкие СМИ cо ссылкой на представителя турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагима Калына.

"Президент Эрдоган пригласил обоих лидеров приехать в Турцию и провести встречу для решения проблем и разногласий между ними. Турция готова сыграть любую роль, которую она может сыграть, чтобы снизить напряженность между Россией и Украиной", — отметил он.

Помимо этого, Калын рассказал, что президент Турции намерен посетить Украину в ближайшие недели.

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Версия на английском языке Erdogan invites Putin and Zelensky to Ankara for talks

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