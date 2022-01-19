Эрдоган пригласил Путина и Зеленского в Анкару для проведения переговоров

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил лидеров Украины и России в Анкару для обсуждения и урегулирования разногласий.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил лидеров Украины и России в Анкару для обсуждения и урегулирования разногласий.

Как передает Report, об этом сообщают турецкие СМИ cо ссылкой на представителя турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагима Калына.

"Президент Эрдоган пригласил обоих лидеров приехать в Турцию и провести встречу для решения проблем и разногласий между ними. Турция готова сыграть любую роль, которую она может сыграть, чтобы снизить напряженность между Россией и Украиной", — отметил он.

Помимо этого, Калын рассказал, что президент Турции намерен посетить Украину в ближайшие недели.