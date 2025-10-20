Эрдоган посетит Кувейт, Катар и Оман
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершит официальные визиты в Кувейт, Катар и Оман 21-23 октября.
Как передает Report, об этом сообщил руководитель Управления по коммуникациям Администрации президента страны Бурханеттин Дуран.
Отмечается, что турецкий лидер проведет встречи с целью развития двусторонних отношений и существующего сотрудничества с упомянутыми странами.
На встречах планируется обмен мнениями по региональным событиям и международным вопросам.
В рамках визитов планируется подписание ряда соглашений с целью укрепления двусторонних связей.
