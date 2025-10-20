Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости

    Эрдоган посетит Кувейт, Катар и Оман

    В регионе
    • 20 октября, 2025
    • 11:35
    Эрдоган посетит Кувейт, Катар и Оман

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершит официальные визиты в Кувейт, Катар и Оман 21-23 октября.

    Как передает Report, об этом сообщил руководитель Управления по коммуникациям Администрации президента страны Бурханеттин Дуран.

    Отмечается, что турецкий лидер проведет встречи с целью развития двусторонних отношений и существующего сотрудничества с упомянутыми странами.

    На встречах планируется обмен мнениями по региональным событиям и международным вопросам.

    В рамках визитов планируется подписание ряда соглашений с целью укрепления двусторонних связей.

    Реджеп Тайип Эрдоган Кувейт Катар Оман визит
    Ərdoğan Küveyt, Qətər və Omana səfər edəcək
    Turkish President Erdoğan to visit Kuwait, Qatar, and Oman

    Последние новости

    11:45

    В Баку пройдет международный симпозиум, посвященный современным моделям религиозного образования

    Внутренняя политика
    11:45

    Граждане Азербайджана за 9 месяцев этого года сдали более 3500 ед. оружия

    Происшествия
    11:40

    Мэр Гюмри и еще семь человек обвиняются в получении взяток - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    11:36

    В Ханкенди, Агдере и Ходжалы обосновались более 1 тыс. семей бывших вынужденных переселенцев

    Карабах
    11:35

    Эрдоган посетит Кувейт, Катар и Оман

    В регионе
    11:34

    Цены на газ в Европе снизились почти на 1%

    Энергетика
    11:28

    Болельщикам "Карабаха" выделено 600 билетов на матч ЛЧ в Испании

    Футбол
    11:20

    ANAMA: На минувшей неделе от мин очищена территория площадью более 1587 га

    Внутренняя политика
    11:12

    На освобожденных территориях установлены солнечные панели мощностью более 5 тыс. кВт

    Энергетика
    Лента новостей