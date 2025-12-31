Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В британской больнице 20-летний парень ранил ломом пять человек

    Другие страны
    31 декабря, 2025
    • 00:17
    В британской больнице 20-летний парень ранил ломом пять человек

    Пять человек пострадали в больнице на северо-западе Англии после того, как вооруженный ломом парень напал на людей в приемном отделении.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении полиции графства Мерсисайд.

    Инцидент произошел в городке Ньютон-ле-Уиллоуз. По данным правоохранительных органов, 20-летний парень обратился в больницу, однако когда ему отказали в приеме у врача и попросили покинуть лечебное учреждение из-за его взвинченного состояния, он разгромил стойку регистрации и напал на находившихся поблизости людей.

    "Мужчина, уроженец Афганистана, был арестован по подозрению в пяти случаях причинения тяжких телесных повреждений, участии в драке и вандализме. Он был доставлен в полицейский участок в Мерсисайде и остается под стражей", - отмечается в сообщении полиции.

    Пострадавшим оказывается помощь в больнице, угрозы их жизням нет.

    Англия пострадавшие нападение

