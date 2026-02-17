Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    На шельфе Кот-д'Ивуара открыли крупное месторождение газа

    Другие страны
    17 февраля, 2026
    16:45
    На шельфе Кот-д'Ивуара открыли крупное месторождение газа

    Крупное месторождение природного газа открыто в Гвинейском заливе на шельфе Кот-д'Ивуара.

    Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание Business Insider Africa.

    Месторождение находится в 45 км от берега на глубине 2,2 тыс. м. Глубина пробуренной скважины - 4,4 тыс. м. Работы велись итальянской энергетической группой Eni в партнерстве с ивуарийской госкомпанией Petroci Holding.

    Согласно оценкам, месторождение, получившее название Calao South, содержит до 85 млрд куб. м газа и 100 млн баррелей конденсата, что эквивалентно 1,4 млрд баррелей нефти.

    Calao South находится в 70 км от крупнейшего месторождения нефти и газа в территориальных водах Кот-д'Ивуара - Baleine. Запасы Baleine оцениваются в 2,5 млрд баррелей нефти и около 93 млрд куб. м газа.

