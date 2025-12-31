31 декабря отмечается День солидарности азербайджанцев мира.

Как сообщает Report, этот праздник играет важную роль в укреплении связей между азербайджанцами всего мира, их единства и солидарности.

История Дня солидарности азербайджанцев мира уходит корнями в 1989 год, когда произошли два значимых события. 31 декабря того года в Нахчыване на советско-иранской границе были разрушены погранично-инженерные укрепления, благодаря чему впервые спустя несколько десятилетий жители страны смогли соединиться с азербайджанцами, проживающими на территории Южного Азербайджана. Кроме этого, в этот день в Стамбуле открылась Конференция тюркоязычных народов.

16 декабря 1991 года на заседании Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, проведенном под председательством Гейдара Алиева, было принято решение об учреждении Дня солидарности азербайджанцев мира. Для принятия законодательного акта Верховный Меджлис направил обращение в парламент Азербайджана - Верховный Совет. 25 декабря Национальный совет Верховного Совета АР, учитывая обращение, принял закон об объявлении 31 декабря Днем солидарности азербайджанцев мира.

День солидарности азербайджанцев мира отмечается нашими соотечественниками во всех странах.