СМИ: Эскалация между ОАЭ и Саудовской Аравией стала дипломатическим вызовом для США

Эскалация напряженности в отношениях между Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Саудовской Аравией из-за ситуации вокруг Йемена представляет собой новый вызов для американской дипломатии.

Как передает Report, такое мнение изложено в материале, опубликованном в газете The Wall Street Journal (WSJ).

Трещина в отношениях двух ближневосточных государств, указывает издание, является дипломатическим вызовом для США и нежелательным осложнением, в то время как Вашингтон ведет работу по сдерживанию Ирана и пытается убедить Тегеран отказаться от ядерной программы.

Конфронтация двух стран Персидского залива, отмечает WSJ, могла бы привести к расширению боевых действий в регионе, уже охваченном конфликтом.

9 декабря председатель Южного переходного совета (ЮПС) Айдарус аз-Зубайди объявил об установлении контроля над восточными йеменскими провинциями Хадрамаут и Эль-Махра. Он отметил, что на следующем этапе планируется создание институтов будущего государства на юге Йемена. В четверг МИД Саудовской Аравии назвал действия сепаратистов неоправданной эскалацией, призвав ЮПС вывести силы из этих регионов. Вечером 27 декабря правительственный источник сообщил агентству SABA, что глава Президентского руководящего совета Йемена Рашад Мухаммед аль-Алими запросил военную помощь коалиции во главе с Саудовской Аравией.

В ночь на вторник аравийская коалиция нанесла авиаудар по порту Эль-Мукалла в провинции Хадрамаут. Согласно заявлению официального представителя альянса генерала Турки аль-Малики, операция носила ограниченный характер и была направлена "против оружия и боевой техники, выгруженных с двух судов", которые следовали из ОАЭ. Позже аль-Алими подписал указ об аннулировании соглашения с ОАЭ о совместной обороне, потребовав вывода эмиратских сил с территории республики в течение 24 часов. Он также распорядился ввести в стране чрезвычайное положение сроком на 90 дней.