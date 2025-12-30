Лидеры ЕС провели видеоконференцию по итогам визита Зеленского в США

Руководство Евросоюза и ведущие европейские лидеры провели видеоконференцию для обсуждения итогов встречи президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Bloomberg, переговоры состоялись на фоне заявления российской стороны о якобы атаке Украины на резиденцию президента РФ в Новгородской области и пересмотре переговорной позиции.

"Наша работа по обеспечению надежных гарантий безопасности (Украине - ред.) продолжается в том же темпе", - написал во вторник премьер-министр Нидерландов Дик Схоф в соцсети X.

В звонке также приняли участие канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Польши Дональд Туск и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Прошли почти сутки, а Россия так и не предоставила никаких правдоподобных доказательств своих обвинений в адрес Украины о якобы нападении на резиденцию (Владимира) Путина. И не предоставит. Потому что их нет. Никакого нападения не было", - заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Тем не менее, несколько стран, включая Индию, Пакистан, ОАЭ и Узбекистан, выступили с заявлениями, выражающими обеспокоенность или осуждающими предполагаемую попытку удара.

Туск, выступая после переговоров европейских лидеров, сказал, что "впервые с начала этой полномасштабной войны на горизонте появился мир". Он высоко оценил взятое США обязательство по гарантиям безопасности для Украины по окончании войны.