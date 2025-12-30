Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Лидеры ЕС провели видеоконференцию по итогам визита Зеленского в США

    Другие страны
    • 30 декабря, 2025
    • 23:30
    Руководство Евросоюза и ведущие европейские лидеры провели видеоконференцию для обсуждения итогов встречи президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Bloomberg, переговоры состоялись на фоне заявления российской стороны о якобы атаке Украины на резиденцию президента РФ в Новгородской области и пересмотре переговорной позиции.

    "Наша работа по обеспечению надежных гарантий безопасности (Украине - ред.) продолжается в том же темпе", - написал во вторник премьер-министр Нидерландов Дик Схоф в соцсети X.

    В звонке также приняли участие канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Польши Дональд Туск и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

    "Прошли почти сутки, а Россия так и не предоставила никаких правдоподобных доказательств своих обвинений в адрес Украины о якобы нападении на резиденцию (Владимира) Путина. И не предоставит. Потому что их нет. Никакого нападения не было", - заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

    Тем не менее, несколько стран, включая Индию, Пакистан, ОАЭ и Узбекистан, выступили с заявлениями, выражающими обеспокоенность или осуждающими предполагаемую попытку удара.

    Туск, выступая после переговоров европейских лидеров, сказал, что "впервые с начала этой полномасштабной войны на горизонте появился мир". Он высоко оценил взятое США обязательство по гарантиям безопасности для Украины по окончании войны.

    Aİ liderləri Zelenskinin ABŞ səfərinin müzakirəsi ilə bağlı videokonfrans keçiriblər

